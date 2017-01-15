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تداول 23 سفينة بموانيء بورسعيد

تداول 23 سفينة بموانيء بورسعيد

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أعلنت موانيء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم السبت، بلغت 23 سفينة.

وأفادت الهيئة - في بيان اليوم السبت - بأن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد سجل خروج سفينة حاويات واحدة، ومن المنتظر دخول سفينة أخرى، ودخول سفينة بضائع عامة، فيما تتواجد على الأرصفة 5 سفن.


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