تداول 23 سفينة بموانيء بورسعيد

أعلنت موانيء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم السبت، بلغت 23 سفينة.

وأفادت الهيئة - في بيان اليوم السبت - بأن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد سجل خروج سفينة حاويات واحدة، ومن المنتظر دخول سفينة أخرى، ودخول سفينة بضائع عامة، فيما تتواجد على الأرصفة 5 سفن.



