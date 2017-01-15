"التجارة العالمية":الصين تطالب بعقد مشاورات للرسوم الجمركية الأمريكية

أكدت منظمة التجارة العالمية طلب الصين عقد مشاورات حول نزاعها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على واردات البضائع الصينية, والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الجاري.



وذكرت المنظمة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الطلب الصيني تم توزيعه اليوم على الدول الأعضاء بالمنظمة, موضحة أن الصين شكت من أن الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة لا تتفق مع الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية لعام 1994 بشأن التعريفات الجمركية والتجارة والمعروفة باسم (جات) حيث أنها تطبق فقط على المنتجات ذات الأصل الصيني وتتجاوز معدلات الرسوم المفروضة بالولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن تلك هي الشكوى الثالثة المقدمة من الصين فيما يتعلق بالرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة استنادا إلى نتائج تحقيقاتها الخاصة بممارسات الصين المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.



