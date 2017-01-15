بدء أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بمشاركة مصرية

بدأت بقصر الأمم بجنيف اليوم الإثنين أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي ، بمشاركة 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية بتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال، بحضور جاي رايدر مدير عام مكتب العمل الدولي.





وقد قام المؤتمر في بداية أعمال بانتخاب جون جاك رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر ، وانتخاب نواب الرئيس عن الحكومات مارجريدا أزاتا من أنجولا، وعن أصحاب العمال جاكلين ميجو من كينيا ، وعن العمال بلامين ديميتروف من بلغاريا .





كما انتخاب أعضاء هيئة مكتب الدورة جيراردو مارتينز من الأرجنتين ، وبير نارد من فرنسا ، ماري ليوكياة من سنغافورة ، وماريا فيماندا من أنجولا، وباسكير من نيوزلاندا.





وترأس وفد مصر الثلاثي وزير القوي العاملة محمد سعفان، وبحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا منها مستقبل "العمل أكثر إشراقًا".. شعار الدورة ،الذى سوف يناقش من خلال كلمات الدول الأعضاء بتمثيلها الثلاثى فى الجلسة العامة للمؤتمر.





كما تناقش لجنة العنف والتحرش فى عالم العمل "نشاط معيارى- مناقشة ثانية"، بهدف اعتماد اتفاقية مكملة بتوصية خاصة بالموضوع، كما يناقش عددا من التقارير حول تطبيق اتفاقيات العمل الدولية ، والتعاون في مجال دعم أهداف التنمية المستدامة .



