فوزي: الدولة بذلت مجهودات كبيرة لعودة السياحة لسابق عهدها

أكد رئيس غرفة المنشأت الفندقية ماجد فوزي أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة لعودة السياحة لسابق عهدها سواء بالنسبة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر أو مستوى المنتج السياحي والخدمات المقدمة.

وأضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي تم الإعلان فيه عن تفاصيل المعايير الجديدة للفنادق المصرية، أن وزارة السياحة قامت بمخاطبة منظمة السياحة العالمية للتعاون في وضع ألية تقييم الفنادق بمختلف فئاتها مع تحديث معايير تصنيف الفنادق وكذلك استحداث أنماط جديدة، لافتا إلى أن الوزارة استعانت بالخبير الدولي الان فيوتري خبير منظمة السياحة العالمية الذي قام بزيارة المدن السياحية المصرية والفنادق للوقوف على مستوى الفنادق والخدمة المقدمة.

وأشار إلى أن عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وزارة السياحة لوضع معايير تتماشى مع المطلب السياحي العالمي لرفع كفاءة المنتج السياحي المصري وذلك بمراعاة تطوير وتدريب وتأهيل العنصر البشري مع إدخال تطبيق تكنولوجي حديث في الإدارة والتسويق الفندقي وذلك لضمان نجاح المنظومة بشكل كامل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تحديث المعايير الفندقية واستمرار العمل بالانماط الفندقية السابقة وهي الفنادق والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة والتراثية والبوتيك والمخيمات السياحية مع استحداث أربع أنماط جديدة هي الشقق الفندقية والفنادق البيئية والدهبيات ومخيمات السفاري مع تقسيم كل نمط لدرجة سياحية متباينة تتراوح ما بين نجمة وخمس نجوم.



