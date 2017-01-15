مخزونات النفط في أمريكا يهبط 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج وتباطؤ الواردات، في حين تراجعت أيضا كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وانخفضت مخزونات الخام عشرة ملاين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس ، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وعند 427.8 مليون برميل، فإن مخزونات النفط الخام الأمريكية عند أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.98 مليون برميل.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 294 ألف برميل يوميا، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 388 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت 2.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 918 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.51 مليون برميل يوميا إلى 2.9 مليون برميل.

وواصلت أسعار النفط الصعود عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية موسعة مكاسبها إلى أكثر من اثنين بالمئة.



