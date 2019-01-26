مصدر: 3.4 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك القاهرة في مزاد علني

قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إن إجمالي حصيلة البيع النهائي لسيارات جمارك القاهرة في المزاد العلني بلغ 3 ملايين و462 ألفا و800 جنيه.

وأضاف المصدر - في تصريح اليوم السبات - إن جلسة المزاد العلني أقيمت بصالة النادي المصري القاهري بعين الصيرة لبيع 51 لوط سيارات ورأس جرار بالمقطورة ولوط مواتير سيارات عبارة عن فارغة والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وأشار المصدر إلى أنه خلال جلسة المزاد تم بيع 27 لوطا بيعا نهائيا, ولم يباع 25 لوطا لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة.