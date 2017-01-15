التخطيط": 111.9 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الكهرباء

واصلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إعلان الاستثمارات المستهدفة بخطة العام الثاني 19/2020 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019-21/2022).



وقالت الوزارة، إنه تم تقدير الاستثمارات الكلية المُستهدفة لقطاع الكهرباء خلال عام 19/2020 بنحو 111.9 مليار جنيه، بنسبة 9.6٪ من الاستثمارات الإجمالية، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 19/2020 إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال عام 18/2019 بنسبة نمو 17٪.

وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 110 مليارات جنيه خلال عام 19/2020 مقابل 105.3 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 4.5٪.

أما على مستوى ناتج القطاع، أوضحت الوزارة أنه من المستهدف زيادته– بعد استبعاد قيمة مُستلزمات الإنتاج الوسيطة- من 86.9 مليار جنيه في عام 18/2019 إلى 101.8 مليار جنيه في عام 19/2020 وذلك بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 17.1٪. وتُناظره زيادة في الناتج بالأسعار الثابتة من 62.6 مليار جنيه إلى 65.5 مليار جنيه في ذات الفترة، بمتوسط معدل نمو 4.7٪.

وأضافت أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى، وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي.

وتعتمد الإستراتيجية المتكاملة لقطاع الكهرباء والطاقة حتى عام 2027 على عِدَة محاور أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة، المساهمة في حماية البيئة من التلوث، الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة وتشجيع التصنيع المحلى للمعدات والمهمات الكهربائية.

وفيما يتعلق بثمار السياسات المُطبقة خلال الأعوام القليلة الماضية فتتمثل فى القضاء على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، تأهيل شركات مصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، مع تدريب العمالة المصرية على تنفيذ المشروعات العملاقة وتطوير برامج ترشيد وتحسين استخدام الطاقة الكهربائية.

وتتمثل أهم المشروعات المستهدفة بالقطاع خلال 19/2020 فى "المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية" بالإضافة إلى مجموعة مشروعات إستراتيجية آخري تتضمن استكمال أعمال الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيق، البدء في أعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة محولات مطوبس، استكمال أعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الإستراتيجية.

بالإضافة إلى مشروع "التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء" ومشروعات هيئة الطاقة الذرية وهيئة الطاقة النووية، وكذلك مشروعات الهيئات الاقتصادية كمشروعات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.



