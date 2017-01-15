"المركزي" يؤكد أهمية تطبيق التعليمات الرقابية على كافة البنوك

أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، أهمية تطبيق التعليمات الرقابية، على كافة البنوك في أسواق الدول الإفريقية، بما فيها فروع البنوك الأجنبية بهذه الدول.







جاء ذلك في كلمة ألقاها جمال نجم، بالنيابة عن محافظ البنك المركزي المصري والرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية طارق عامر، خلال "المؤتمر السنوي لرابطة مسئولي الرقابة والإشراف بالبنوك المركزية الإفريقية"، والذي استمر على مدى يومين، بمشاركة قيادات البنك المركزي المصري.





وشدد نائب محافظ البنك المركزي المصري على ضرورة أن تكون لدى كل دولة معايير محلية ليتم تطبيقها، إضافة إلى المعايير الدولية، وأن تتحلى البنوك المركزية كجهات رقابية بالصرامة لدى متابعة تطبيق التعليمات، خاصة في الفترات التي لا تعاني فيها البنوك من أي ضغوط.







