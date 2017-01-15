وزير قطاع الأعمال: وحدات للتسويق بالشركات القابضة لتحسين الانتاج

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام , اجتماعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة وذلك لمتابعة عدد من الملفات منها تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتطوير نظم العمل.

وأوضحت الوزارة , في بيان لها اليوم , أنه شارك في الاجتماع رؤساء وحدات التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال المركزية والمستحدثة مؤخرا بالشركات القابضة, والذين قد تم اختيارهم من بين عدد من المتقدمين لشغل هذه الوظائف من خلال مسابقة للتعيين وفق معايير محددة وواضحة.

وقال الوزير إنه تم الانتهاء من استحداث وإنشاء الهيكل التنظيمى لوحدات تسويق وتطوير أعمال مركزية داخل الشركات القابضة, وذلك لأول مرة بشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف أن الهدف من هذه الوحدات تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتجارية للشركات وفي مقدمتها رفع مستويات الإنتاج ووضع خطط وأساليب الإنتاج والتسويق والمبيعات.

