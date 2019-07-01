مصروسويسرا تتفقان على استراتيجية التعاون الجديدة حتى 2024

أعلن المستشار جي برملان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم السويسرية، أنه سيزور مصر فى فبراير 2020 بصحبة وفد من الشركات السويسرية، للتعرف على فرص الاستثمار فى مصر.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالمستشار جي برملان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم السويسرية، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة السويسرية "برن"، بحضور السفير هشام سيف الدين، سفير مصر لدى برن.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر وسويسرا فى مجالات مثل التعليم والتدريب الفني والصحة والطاقة المتجددة والبنية الاساسية والمياه والصرف الصحي، اضافة إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا 2021 - 2024، والمنتظر توقيعها خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ قيمة الاستراتيجية الحالية في إطار الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا حتى عام 2020 نحو 86 مليون فرنك سويسرى.

وساهمت سويسرا فى دعم مصر بنحو 700 مليون فرنك سويسرى منذ بدء التعاون الانمائى بين البلدين.



