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مرصد الكهرباء: 16 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

مرصد الكهرباء: 16 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

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ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس 16 ألف ميجاوات، مشيرا الى أنه لم يتم أمس الأربعاء خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ورفع المرصد في نشرته اليوم الحمل الأقصى المتوقع اليوم الخميس إلى 30 ألفا و 900 ميجاوات مقابل 30 ألفا و 200 ميجاوات أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و 600 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الخميس باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و 45 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الأربعاء باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.


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