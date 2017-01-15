نيكي يصعد بدعم آمال إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

أغلق المؤشر نيكي مرتفعا اليوم الخميس بدعم من آمال إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث يترقب المستثمرون بحذر ما ستسفر عنه قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل.



وارتفع نيكي 1.2 % ليغلق عند 21338.17 نقطة.



وتحسنت المعنويات إجمالا حيث ارتفعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين قبيل اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا.



وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن مصادر أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقا سيساهم في تجنب الجولة المقبلة من فرض الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار.

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