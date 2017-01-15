بورصتي مصر ولندن تعقدان ورشة عمل لتطوير قدرات الشركات الصغيرة

عقدت إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع بورصة لندن ورشة عمل لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية في المسائل المتعلقة بالتمويل والدعم الفني لتمكينهم من التوسع والانطلاق .

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن اسواق راس المال تمتلك البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية التي تمكن الشركات الصغيرة من الوصول الى التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية ، مؤكدا ان نظام ال CRM الجديد والذي أطلقته البورصة مؤخرا يعمل بالقرب من كافة الشركات لتعريفهم بمزايا واجراءات القيد والطرح .

وتهدف البورصة المصرية من خلال ورشة العمل تعريف الشركات الطموحة بفرص زيادات رؤوس أموالها عبر اسواق المال تحديدا ، وكذلك تشبيكها مع المؤسسات الدولية للحصول على التمويل أيضا.

وحضر ورشة العمل قيادات ممثلة عن عدة مؤسسات تمويل دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الافريقي للتنمية، بالاضافة الى ممثلي عددا من الشركات الصغيرة بقطاعات مختلفة تبحث عن التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية .

وأجمع كافة المتحدثين وهم ممثلين عن مختلف المؤسسات الدولية سالفة الذكرعلى جاهزيتهم ونيتهم الحقيقية لتقديم كافة انواع الدعم للشركات الصغيرة مابين توفير التمويل والهيكلة وتجهيزهم للقيد في سوق الاوراق المالية مستقبلا لما لتلك الخطوة من اهمية بالغة على مستقبل الشركة.

وتضمنت ورشة العمل ٤ جلسات نقاشية تنوعت مابين الطريق الكفء لوصول الشركات الى راس المال المطلوب ، وتجارب عدد من الشركات الراغبة في التوسع وتبحث عن قنوات للتمويل،فضلا عن جلسة عن تفنيد كافة التحديات والفرص خلال عملية القيد بسوق راس المال للوصول الى التمويل، فيما تطرقت الجلسة الاخيرة الى كيفية تعظيم الاستفادة من عملية التواصل المحترفة لدعم استراتيجيات النمو.



