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تداول 322 شاحنة و504 سيارة بموانى البحر الاحمر

تداول 322 شاحنة و504 سيارة بموانى البحر الاحمر

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اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر تداول 322 شاحنة بضائع و504 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة،الحرية،النوى اكسبريس وعلى متنهم 37 شاحنة و9 سيارة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة و47 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 76 شاحنة و18 سيارة وغادرت اربع سفن وهى امانة،القاهرة،الحرية،Montery bay وعلى متنهم 53 شاحنة و91 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 25 شاحنة و 1 سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 45 شاحنة و71 سيارة بينما شهد ميناء الغردقة سفر العبارة الرياض وعلى متنها 110 سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 157 سيارة .


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