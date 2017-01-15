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عبد العال: يجب على الوزارات المعنية النظر فى مشكلة مزارعى القصب

عبد العال: يجب على الوزارات المعنية النظر فى مشكلة مزارعى القصب

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طالب رئيس مجلس النواب على عبد العال بحل مشكلة الفلاحين الزارعين لقصب السكر بالنسبة لتسعير الطن، قائلا: هناك مشكلة كبيرة لمزارعي قصب السكر، فكل سنة فى زيادة فى المحصول ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التى يستمع فيها البرلمان لعدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب.

وأوضح عبد العال أن الموضوع الخاص بتسعير طن السكر ليس له علاقة بوزارتى المالية أو الزراعة واستصلاح الاراضي بل بوزارة التموين والتجارة الداخلية التابعة لها الشركة القابضة للسكر.

وفى سياق آخر، أكد عبد العال أن بعض الوزراء لا يقوموا أداء عملهم كما يجب، مضيفا " لكن محدش يقدر يجيب البلد ورا".


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