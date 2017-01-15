مؤشرات البورصة تتباين.. وجني الأرباح يهبط بـ "الثلاثيني"

تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الأربعاء في ظل مشتريات قادها المستثمرون الأجانب والعرب دعمت المؤشر السبعيني، في القابل تراجع "الثلاثيني" تحت ضغوط بيعية لجني الأرباح من قبل المؤسسات المحلية.



وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" 0.34 % ليصل إلى مستوى 14,158.11 نقطة.





في المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.12 % ليسجل 606.42 نقطة.





وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي ربح 0.05% مسجلا 1,547.75 نقطة.





وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.2 مليار جنيه، ليصل إلى759.8 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعامليين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وقالت دكتورة هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال إن صانع السوق استكمل جني الأرباح سريع خلال جلسة اليوم متوقعة أن تمتد لجلسة الأحد، ثم يعيد المؤشر اختبار مستوي سابق 14100 - 14000 نقطة ثم الانطلاق منه مجددا للمستهدف الثاني وهو مستوى 14500 نقطة، والذي قد يظهر عنده البياع المضارب قصير الاجل من جديد.





واضافت المنشاوي أنه مع مع تخطي خط العنق للشكل الفني أمس عند مستوى 14200 نقطة، ظهرت حزمة من الأخبار دافعة والتي كانت منتظره لتكون محفزة مثل موضوعي الضرائب وصفقة تليكوم، وتم التجميع بالفعل بالأسهم قبل العيد استغلالا للاجازات وتم الضغط عليها لاقتناصها .



