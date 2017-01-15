الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم

تراجعت أسعار صرف الدولار بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد أيام عاشتها العملة الخضراء في استقرار.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 16.45 جنيه للشراء، و16.55جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، تراجع سعر الدولار خمسة قروش، ليسجل 16.44 جنيه للشراء، و16.54جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار أربعة قروش، ليسجل 16.44جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.



