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المؤشر نيكي ينخفض 0.45% في بداية التعامل بطوكيو

المؤشر نيكي ينخفض 0.45% في بداية التعامل بطوكيو

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تراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وانخفض نيكي 0.45 في المئة مسجلا 21040.91 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 في المئة ليصل إلى 1545.50 نقطة.

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