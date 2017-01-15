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زعماء أوروبا يحذرون من أضرار الحرب التجارية على النمو العالمي

زعماء أوروبا يحذرون من أضرار الحرب التجارية على النمو العالمي

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حذر زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول مجموعة العشرين قمتها التي تستمر يومين في مدينة أوساكا بغرب اليابان.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر - في مؤتمر صحفي - إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "صعبة" وتسهم في تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وقال أيضًا إن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.

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