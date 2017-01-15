"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 16.7 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 16.750 مليار جنيه.







وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط عائد 17.69 %، فيما بلغ أعلى عائد 17.768 %، وسجل أقل عائد 17.301 %.





وأوضحت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط عائد 17.551 %، في حين سجل أعلى عائد 17.609 %، وأقل عائد 17.401 %.





وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 16.016 %، وبلغ أعلى سعر 16.09 %، وأدنى سعر 16%.



