تداول 320 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانىء الهيئة, اليوم الأحد, شهدت تداول 320 شاحنة بضائع عامة, و80 سيارة.







وأوضح بيان صادر من الهيئة أن حركة الواردات شملت 133 شاحنة, و36 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 187 شاحنة بضائع, و44 سيارة حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة 3 سفن, وهي (القاهرة, والحرية 1, والحرية 2), بينما استقبل ميناء نويبع السفينة (سينا), وغادرته السفينة (آيلة).



