البنوك تبدأ رد استحقاقات شهادات قناة السويس الجديدة.. غدا

استعدت البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، وقناة السويس»، لبدء رد قيمة اكتتابات المواطنين فى الشهادات والبالغة 64 مليار جنيه، غدا، بعد أن انتهت مدة طرحها البالغة 5 سنوات.



وكشف حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، العضو المنتدب، عن تحويل البنك المركزى، أمس الأول، أول دفعة لاستحقاق قيمة هذه الاكتتابات إلى حسابات البنوك الأربعة المصدرة للشهادات، طرف المركزى، تمهيدًا لردها للعملاء.

وقال رفاعى، فى تصريحات خاصة، إن البنوك المصدرة للشهادات لديها الاستعداد الكافى لتوظيف هذه الاستحقاقات فى أوعية ادخارية بمزايا للعملاء حسب رغبتهم وقراراتهم، مضيفا أن حصة البنك تبلغ نحو 2.1 مليار جنيه فى هذه الاستحقاقات، وأضاف أن بنك قناة السويس لديه شهادة إدخار الحصاد بعائد 13.5 %، ويمكن الاقتراض بضمانها، والإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يمكن لعملاء شهادات القناة الادخار فيها.

وتسود توقعات داخل هذه البنوك ببقاء غالبية المكتتبين على أموالهم لديها وعدم سحبها، لاسيما فى ظل وجود أوعية ادخارية – شهادات ادخار - ذات عائد جيد بواقع 14%، حسبما قال مصدر رفيع المستوى ببنك مصر. وحسب المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فإن حصة بنك مصر – ثانى أكبر بنك حكومى فى السوق المحلية – من اكتتابات شهادات قناة السويس تصل نحو 14 مليار دولار، مؤكدا أن مصرفه مستعد لردها وفقا لآجال استحقاقها للعملاء، متوقعًا إبقاء بعض العملاء على مستحقاتهم واستثمارها فى شهادات ادخار ذات الـ14% لدى بنك مصر، ولاسيما أنه عائد مجز رغم قرار خفض أسعار الفائدة مؤخرا، مشيرا إلى أن العائد على شهادات قناة السويس لدى طرحها منذ عام 2014، كان 12% وتمت زيادته إلى 15% عقب قرار تحريرسعر الصرف «تعويم الجنيه» فى أعقاب 2016.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، إن حصة مصرفه فى هذه الاكتتابات تبلغ 35 مليار جنيه، مؤكدا فى تصريح خاص، استعداد البنك لرد هذه الأموال دون تأثير.

من جانبه، استبعد مصدر حكومى مطلع، ما تردد أمس، بشأن اعتزام وزارة المالية إصدار أدوات دين لسداد قيمة الشهادات، مؤكدا أن هيئة قناة السويس لديها إمكانية للسداد، وقال إن قيمة هذه الاكتتابات سيتم ردها خلال 15 يومًا.

وأصدرت البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس، بيانًا مشتركا لعملاء الشهادات، جاء فيه أنها «تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء لعملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفى وكذا جذب المزيد من العملاء المرتقبين».

وقالت البنوك فى بيانها المشترك، إن من بين المنتجات الادخارية التى تتيحها الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتى تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهرى، ربع السنوى، نصف السنوى والسنوى، وأضافت أنه «يمكن للعملاء سحب العائد عن طريق ماكينات الصراف الآلى باستخدام بطاقات الخصم المباشر».

ويبلغ عدد عملاء شهادات قناة السويس 1.1 مليون عميل، وقالت البنوك فى بيانها المشترك إنها ستحول قيمتها إلى حسابات العملاء، وتسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائها وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التى تلائم احتياجاتهم.



