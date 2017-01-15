لينكز: البنك الدولي يثمن نجاح مصر في تطبيق الإصلاح الاقتصادى

أعرب هانز بيتر لينكز, نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية, عن تقدير البنك الدولي لما حققته مصر من نجاحات مشهودة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي, وما أثمرت عنه السياسات التي طبقتها الحكومة من تحقيق الاستقرار الاقتصادي.







جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, اليوم الأحد, مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية, والوفد المرافق له, بحضور الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.





وأشار هانز ليكنز إلى أن وفد مؤسسة التمويل الدولية التقى خلال تواجده بالقاهرة بمسئولين من الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا اهتمام المؤسسة بالمساهمة في برامج تحفيز قدرات القطاع الخاص, بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى الواعدة مثل الإسكان, والنقل واللوجستيات, ومراكز البيانات.







من جانبه, أشاد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر ومؤسسات البنك الدولي, وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية, مشيرا في هذا السياق إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد نموذجا متميزا للتعاون بين مصر والبنك الدولي, كما أصبح هذا المشروع محل إشادة على المستوى الدولي.





وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة بزيادة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في العديد من المجالات .. مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية في مجال الإصلاح الهيكلي, وصياغة برامج واستراتيجيات تحفيزية منها البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات, بالإضافة إلى البرنامج الذي يجري العمل على إعداده فيما يخص تعزيز المكون المحلى في الصناعة.





ووجه رئيس الوزراء بمتابعة التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية, من أجل الاتفاق على خطة عمل لتعزيز التعاون بين الجانبين .. مشيرا إلى أن مصر تتطلع أيضا إلى تعزيز علاقات التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة, من أجل البناء على الزيارة المهمة التي قام بها ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إلى مصر في مايو الماضي.





واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الإجراءات التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية في مجال الإصلاح المالي والنقدي, مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي.







