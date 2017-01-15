"السياحة" تبحث سبل الترويج السياحى لمصر مع بلغاريا

تبحث وزارة السياحة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب البلغارى ، حيث سيتم مناقشة سبل الترويج السياحى لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة، وتعريف الشعب البلغارى بها.

كما سيتم مناقشة سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم التى تم توقعيها في مايو الماضى، للتعاون بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية بهدف تعزيز التعاون في مجال السياحة، والتي من بينها التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والشاطئية، وسياحة المهرجانات، وسياحة الطعام (الطهي) وغيرها من الأنماط السياحية، وكذا تبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بتنظيم الأحداث الدولية والمشاركة فيها، بهدف الترويج لمنتجاتهم السياحية، مثل المعارض والمؤتمرات السياحية السنوية واسعة النطاق التي يتم تنظيمها في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته صباح اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لقاء مع وزيرة السياحة البلغارية، والوفد المرافق.

وفي السياق ذاته بدأت نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية، أمس السبت، زيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى من المختصين في قطاع السياحة ومنظمي الرحلات، تلبية لدعوة وزيرة السياحة لها، خلال لقاء الطرفين على هامش بورصة لندن السياحية التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي.



