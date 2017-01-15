"الإحصاء":1% ارتفاعا بمعدل التضخم الشهري خلال مايو الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي بنحو 1%مقارنة بشهر إبريل السابق عليه ليبلغ 311.1 نقطة .





وذكر الجهاز- في بيانه الشهري الصادر ،اليوم الإثنين، عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي- أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي بلغ 13.2% مقابل 11.5% الشهر ذاته من عام 2018.





وأرجع الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.1%، و اللحوم والدواجن بنسبة 3.6% والحبوب والخبز بنحو 0.7% والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، فضلا عن زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5% والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8% والوجبات الجاهزة بنحو 1.3%.





