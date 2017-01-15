تداول 352 شاحنة بضائع و105 سيارة بموانىء البحر الأحمر

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (20) سفينة وتم تداول (352) شاحنة بضائع و(105) سيارة حيث شملت حركة الواردات (213) شاحنة و(83) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (139) شاحنة بضائع و(22) سيارة .







حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امانة والحرية قيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امانة والنوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين ايلة وسينا .







