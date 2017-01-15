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لاجارد لا تفكر في شغل منصب بارز بالاتحاد الأوروبي

لاجارد لا تفكر في شغل منصب بارز بالاتحاد الأوروبي

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سئلت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي يوم الخميس عما إذا كانت مستعدة لقبول أحد بضعة مناصب قيادية في الاتحاد الأوروبي ستخلو هذا العام، فقالت إنها لديها وظيفة بالفعل.

وردد مسؤولون أوروبيون اسم لاجارد كأحد المرشحين المحتملين لرئاسة المفوضية الأوروبية أو حتى البنك المركزي الأوروبي.. وهما منصبان سيخلوان في أول نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت لاجارد للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورج "يشرفني جدًا أن أكون جزءًا من تلك السوق الأوروبية، لكنني لدي وظيفة وتكليف وأنا أنفذ ذلك التكليف".
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