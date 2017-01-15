البورصة تغلق قرب 15 ألف نقطة في أول تعاملات الأسبوع

اغلق مؤشر البورصة المصرية قرب 15 الف نقطة اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع - بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية.



وزاد مؤشر "ايجي اكس 30" الذي يضم أكبر 30 شركة مدرجة 0.65 % مسجلا 14931.66 نقطة.

وصعد مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة "ايجي اكس 70" بنحو 0.25 % مسجلا 554.73 نقطة.

وكسب المؤشر الأوسع نطاقا "ايجي اكس 100" بنحو 0.45 % مسجلا 1461.62 نقطة.

وقالت دكتور هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان السوق صعدت لتقترب من مستوي 15 الف نقطة بعد 3 اغلاقات خضراء بدفع شرائي اجنبي مستفيدة من خفض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض.

"اصبح مفتاح استمرار الصعود تخطي المستوي 14875 نقطة حيث انه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الاعلي والمرجوة واصبح مستوي الارتكاز المتحرك لليوم عند 14757 نقطة"، وفقا للمنشاوي.

واضافت ان مفتاح استمرار الصعود تخطي مستوي 14875 نقطة حيث انه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الاعلي والمرجوة واصبح مستوي الارتكاز المتحرك لليوم عند 14757 نقطة.

واشارت الى ان المؤشر يمضي قدما في القناة السعرية الكبري الاساسية والممتدة والتي مابين المستوي 12076 نقطة وبين المستوي 18450 نقطة علي المدي المتوسط .

خلال تعاملات الأسبوع الماضي.. صعدت مؤشرات البورصة وسجلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة مكاسب بلغت 10.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي 770.2 مليار جنيه.



