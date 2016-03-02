ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 12 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الخميس- أن الميناء شهد مغادرة 940 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39 ألفا و649 طنا من البضائع العامة منها 139 سيارة نقل محملة بـ 7048 طن قمح، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2546 طنا.

وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 86 ألفا و778 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31 ألفا و665 طنا، بالإضافة إلى حركة الصادر شملت بضائع عامة 9450 طن فوسفات، و13 ألفا و841 طن يوريا و 8300 طن علف و 1000 طن مولاس و 4000 طن سماد سائل و 1850 طن رمل .. بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10002 طن حديد، و1358 طن خشب و 1683 طن مواسير، و307 أطنان جرارات و 427 طن زيت و 31 ألفا و500 طن ذرة .



