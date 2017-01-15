11 % نموا بصادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول للعام المالي الجاري

قال المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات, إن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2019 - 2020) بنسبة 11%, لتبلغ 456 مليون دولار مقابل 409 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي (2018 - 2019).

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأول من حيث الأسواق الرئيسية لصادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة صادرت بلغت 263 مليون دولار محققة ارتفاع 27% مقابل 207 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن أوروبا تأتي في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 137 مليون دولار بانخفاض 2%, كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية خلال الربع ذاته بنسبه 35% لتحقق 18 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 13 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

وحول أهم الدول المستوردة من مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2019 - 2020), أوضح المجلس أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بقيمة 26 مليون دولار بارتفاع 8%, تليها إيطاليا بقيمة 7 ملايين دولار بارتفاع 90% وفي المرتبة الثالثة فرنسا بنحو 7 ملايين دولار محققة ارتفاع 45%, ثم كندا بقيمة 8 ملايين دولار بارتفاع 20%.

وحول خطة المجلس الترويجية لزيادة صادراته خلال العام المالي الحالي, أشار إلى أنه تم التركيز على بناء شراكات مع عدد من الجهات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ال`(UNIDO) والذي يشترك المجلس معه بمشروع القطن المصري, كما يشترك في مشروع (GTEX / MENATEX) في مصر الممول من مركز التجارة الدولي (ITC) ومقره جنيف والذي يستهدف تقديم المساعدة الفنية لدعم قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، لتعزيز وتحسين سلسلة القيمة الخاصة به وتنويع منتجاته, وتعزيز التواجد بالأسواق الحالية واستهداف أسواق جديدة مع تحسين الخدمات التي تقدمها مؤسسات دعم التجارة للقطاع.

وأضاف أنه في إطار السعي للترويج للصادرات المصرية ونفاذها لمختلف الأسواق الخارجية, وفتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام قطاع الصناعات النسيجية, استقبل المجلس وفدا من بعض الدول الأفريقية وهي (الكاميرون - بوركينا فاسو - مالي - وسط أفريقيا) التابعة للمنظمة الدولية الفرانكفونية وهي منظمة دولية للدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية، للتعرف على تجربة مصر في كافة الصناعات النسيجية إلى جانب القطن المصري الذي يتميز بجودته ومكانته بالأسواق العالمية.

كما نظم المجلس اجتماعا موسعا مع كبار مستثمري قطاعي الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة; لمناقشة أهم التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في مصر والعقبات التي تواجه العملية التصديرية للمنتجات المصرية من الصناعات النسيجية إلى جانب عرض مقترحات لتحسين وتطوير بيئة العمل المحيطة، إيمانا بأهمية دور الاستثمارات الأجنبية في تطوير وزيادة الصادرات المصرية.

وحول تعزيز القدرات التمويلية للمصدرين, أشار المجلس إلى أنه تم تنظيم ورش عمل لعرض المزايا والتسهيلات والإجراءات والمستندات الخاصة بالبدء في تصدير خدمات وأنشطة المجلس المعلوماتية والترويجية وغيرها لأعضائه من المصانع والشركات التجارية.



