"المالية": لا صحة لتعيين هشام الحموي نائبا للوزير للسياسات الضريبية

أكدت وزارة المالية أن ما نشر حول السير في إجراءات تعيين الدكتور محمد هشام الحموي نائبا لوزير المالية للسياسات الضريبية، عار تماما عن الصحة.



وذكرت المالية -في بيان اليوم- أن هناك نائبين لوزير المالية هما أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.

وأضافت أنه سيتم تعيين رامي محمد مستشارا لوزير المالية للسياسات الضريبية، وياسر تيمور مستشارا لوزارة المالية لتطوير مشروعات الضرائب، واللواء وليد عبدالله مستشارا لوزير المالية لتكنولوجيا المعلومات لمصلحة الضرائب، ومصلحة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحديث إدارة المنظومة الضريبية.

وأهابت الوزارة بممثلي وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشرونه، واستيقاء المعلومات من مصادرها المختصة.