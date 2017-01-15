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الكهرباء: 23 ألفا و 250 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

الكهرباء: 23 ألفا و 250 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

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أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الاثنين، بلغت 23 ألفا و250 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و900 ميجاوات مقابل 24 ألفا و 700 ميجاوات أمس ، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و150 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.


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