اسعار العملات الاجنبية اليوم.. والدولار يسجل 16.60جنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الاحد 1-9-2019 وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصرى.

ويوضح التقرير التالي سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية في البنوك:

سعر الدولار وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك الأهلى

ووفقا لموقع البنك الأهلي المصرى الالكترونى سجل الدولار اليوم الاحد نحو 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.09 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي والجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.0 جنيه للشراء و20.29 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار الكندى نحو 12.37 جنيه للشراء و12.53 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.63 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.48 جنيه للشراء و 15.64 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى

وسجّل اليوان الصينى 2.30 جنيه للشراء و 2.32 جنيه للبيع .