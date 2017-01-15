معهد الإدارة يعقد ورشة عمل للقيادات الجامعية بجامعة عين شمس

عقد المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل للقيادات الجامعية بجامعة عين شمس بعنوان "بناء فريق عمل".

وذكرت وزارة التخطيط - في بيان لها اليوم - أن الورشة جاءت انطلاقا من أهمية تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في بناء وتطوير المنظومات الإدارية، ودعم ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

من جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد إن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية للحصول على نتائج أداء أفضل للعاملين بالجامعة وذلك من خلال ديناميكية مجموعات العمل إلى جانب وضع استراتيجيات فعالة لبناء الفريق، مما يسهم في تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى الأهداف المرجوة بفاعلية.

وأضافت أن ورشة العمل تضمنت عددا من المحاور الفنية التي ترتبط بشكل واضح بدور فرق العمل وأدائها حيث تمثلت المحاور في أهمية العمل كفريق، تصميم فرق العمل، وكيفية اختيار فريق العمل، إلى جانب قياس أداء الفريق وإعداد الأفراد للتفاعل الجماعي داخل الفريق، فضلا عن تناول أسرار الاتصال الفعال بين فريق العمل وإعداد الأفراد للتعاون وتكوين روح الفريق في العمل.

بدوره، أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على أهمية عملية التحديث والتطوير الإداري بكل المؤسسات، وذلك نتيجة للتطور الكبير الذي يشهده العالم، مشيرا إلى غياب تنمية المهارات الموجودة بالفعل لدى العديد.

وأكد أن عملية تطوير وتنمية المهارات ستشمل كل الإداريين بالجامعة وذلك في إطار السعي نحو التحسين المستمر، موضحا أن هذا يعد أحد أهداف ورشة العمل والتي جاءت في إطار قرار إدارة الجامعة البدء بالقيادات وعمداء الكليات لإعطاء قدوة حسنة للجميع.

وأوضح الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه سيتم إجراء تقييم شامل للعاملين بالجامعة وخاصة لأصحاب المرحلة العمرية من 45 - 55 عاما، مضيفا أن الجامعة قامت بالفعل بإجراء تقييم ل`150 من العاملين لتحديد البرامج التدريبية المتطلبة لهم كل في مجاله لتعزيز كفاءتهم وتنمية قدراتهم.



