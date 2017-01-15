عامر يدعو محافظي بنك التنمية الإفريقي لعقد اجتماعهم التشاوري الأخير

دعا طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري اللجنة التشاورية لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والمعنية بمناقشة الزيادة السابعة لرأس مال البنك إلى عقد الاجتماع التشاوري الأخير للجنة في شرم الشيخ في سبتمبر القادم.







كان عامر ترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والمنعقدة خلال الفترة من ١١-١٤ يونيو ٢٠١٩ في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو.





ومن المتوقع أن يسفر اجتماع شرم الشيخ عن الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأس مال البنك من خلال ايجاد توافق حول نسبة وآليات الزيادة وكذا برنامج عمل البنك خلال العشر سنوات القادمة.





وعلى صعيد اخر، التقى عامر بكين اوفوري عطا وزير مالية غانا، حيث ناقشا أهمية تبادل الخبرات ببن البلدين في مجالات الاستثمار والقطاع المصرفي خاصة في ظل التجربة المصرية الرائدة في إصلاح القطاع المصرفي وتطبيق سياسات مالية ناجحة ادت إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.





كما استعرض وزير مالية غانا خطة دولته والتي تم اعتمادها حديثا للتخارج من الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل البرامج التنموية وذلك من خلال العمل على جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.



