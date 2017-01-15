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الذهب ينخفض عالميا بعد استبعاد خفض كبير لأسعار الفائدة الامريكية

الذهب ينخفض عالميا بعد استبعاد خفض كبير لأسعار الفائدة الامريكية

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نزلت أسعار الذهب ما يزيد عن 1 % اليوم الأربعاء، مبتعدة عن ذروة ستة أعوام التي بلغتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي قلل فيه مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من توقعات خفض كبير لأسعار الفائدة، بينما باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1406.91 دولار للأوقية (الأونصة) متجهاً صوب تسجيل أول انخفاض في سبع جلسات.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 14 مايو 2013 عند 1438.63 دولار في الجلسة السابقة.

كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1410.60 دولار للأوقية.


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