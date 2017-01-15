رئيس شعبة الأرز: بدء موسم الأرز والمخزون الجديد يكفي لمدة عامين

قال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات رجب شحاتة إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام مؤكدا أن مخزون الأرز الجديد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين إذا تم المحافظة عليه.

وأشار شحاتة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن المساحات المصرح بها لزراعة الأرز خلال العام الحالي هي 1.2 مليون فدان مقابل 724.2 ألف فدان، وزاد المنتج من هذه المساحة ليكفي ويزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلي ، والذي يقل حاليا عن 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا .

وأوضح أن سعر الكيلو الأرز وصل إلى 6 جنيهات للأرز السائب من النوع الرفيع في الموسم الجديد ، مستطردا " نحن في انتظار تحديد ميعاد من الهيئة العامة للسلع التموينية للإعلان عن مناقصة لتوريد الأرز لصالح الوزارة لتوزيعها علي البطاقات التموينية مع الزيت والسكر".



