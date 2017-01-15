1.2 مليار جنيه إجمالي إيرادات جمارك السخنة خلال أكتوبر الماضي

قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك العين السخنة خلال أكتوبر الماضي بلغت مليارا و291 مليونا و522 ألف جنيه.

وأضاف المصدر - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت عن مشمول 4285 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 12260 حاوية , مشيرا إلى أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات - مراوح - أقمشة -غزول - خيوط ) وقطع غيار أجهزة كهربائية واكسسوار الهاتف المحمول ولعب أطفال .

كما أوضح أن عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة حوالي 1182 شهادة بعدد 12463 حاوية بقيمة إجمالية مليار و96 مليونا و517 ألف جنيه, مشيرا إلى أن أكثر الأصناف تصديرا هي ( فوسفات- رخام - فايبر- جلاس).



