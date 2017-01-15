تفريغ 63 الف طن قمح أوكرانى و 3700 طن حديد بميناء غرب  بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب المحافظة استقبل اليوم /الجمعة / السفينة WADI ALKARAM وجنسيتها مصر و التى يبلغ طولها 222 مترا والغاطس 12.3متر وذلك لتفريغ 63 ألف طن قمح اوكراني بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التمونية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين.





وذكرت الهيئة في بيان لها أن الميناء إستقبل أيضا السفينة H.CAN وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 123مترا والغاطس 6.9 متر وذلك لتفريغ 3700 طن حديد بالميناء، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفينتين من والي الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة وتسريع عمليات النقل عبر وسائل النقل المختلفة ما يساهم فى وصول القمح المستورد فى أقل فترة زمنية إلى أماكن التخزين بانحاء الجمهورية .