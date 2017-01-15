"الإسكان": تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة بلغ حتى الآن 400 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 290 ألف وحدة، وطرح 35 ألف وحدة أخرى.

وأوضح وزير الإسكان - في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء - أن إجمالي القيمة التقديرية لتنفيذ مليون وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، تبلغ 195 مليار جنيه، وتم حتى الآن صرف 60 مليار جنيه منها، وبلغ إجمالي الدعم المباشر 4.6 مليار جنيه، بجانب 29 مليار جنيه، إجمالي التمويل من البنوك، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن طرح 12 إعلانا للحجز بالمشروع، تقدم للحجز بها نحو مليون مواطن.

وأكد الوزير أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين المستحقين للحصول على وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، لا يقتصر فقط على الدعم النقدي المباشر، والذي يتراوح بين 15 و40 ألف جنيه للوحدة، بل إن هناك أوجه أخرى للدعم غير المباشر، وتشمل ثمن الأرض، وقيمة المرافق، وفروق الأسعار، وتعويضات المقاولين، والتي لا يتم حسابها مطلقا ضمن تكلفة الوحدة السكنية، ويقدر الدعم الممنوح للوحدة السكنية من خلال تلك الأوجه ال 4 بنحو 150 ألف جنيه (دعم قيمة الأرض يصل متوسطه إلى50 ألف جنيه للوحدة، ودعم تكلفة المرافق الرئيسية يصل إلى 50 ألف جنيه للوحدة، بجانب دعم التعويضات، وفروق الأسعار، والذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويبلغ في متوسطه 50 ألف جنيه للوحدة) .

وأضاف الوزير أن من ضمن أوجه الدعم غير المباشر للوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعي، هو دعم فائدة التمويل العقاري، على مدار 20 عاما، ضمن مبادرة البنك المركزي، ويبلغ الدعم الممنوح للوحدة من خلال دعم الفائدة، نحو 95 ألف جنيه بالقيمة الحالية، مؤكدا أن حجم الدعم المباشر وغير المباشر للوحدة، يتجاوز 75 % من قيمتها.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي تتجاوز 400 ألف جنيه بإضافة عناصر الدعم غير المباشر، في حين أن سعر بيع الوحدة في الإعلان الثامن، 154 ألف جنيه للوحدة، والتزمت الدولة بعدم تحريكها على العملاء الحاجزين، مما يعني تحملهم 38 % فقط من قيمة الوحدة.



