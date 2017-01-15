تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، متأثرة بعمليات بيع من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية، قابلها مشتريات محدودة للمستثمرين العرب والمصريين، وسط ترقب للأوضاع الإقليمية مع عودة العمليات الإرهابية ضد ناقلات نفط خليجية.







وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 100 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 759.9 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 915.9 مليون جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 0.16 في المائة ليبلغ مستوى 14180.53 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14 في المائة ليبلغ مستوى 605.57 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذى تراجع بنحو 0.06 في المائة ليبلغ مستوى 1546.83 نقطة، وقال حسني السيد محلل أسواق المال إن أداء البورصة كان يسير بشكل جيد خلال التعاملات الصباحية، متجاهلا الأحداث الإقليمية، ومدعوما بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفراد العرب، بدعم من حالة الاستقرار التي تشهدها مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن تكثيف الصناديق الأجنبية لمبيعاتها في النصف الثاني من جلسة التداول قلص مكاسب المؤشرالرئيسي للسوق.





وأوضح أن السوق كانت قد أظهرت تحسنا كبيرا في أحجام التداول عقب العودة من عطلات عيد الفطر المبارك إلا أن جلسات آخر الأسبوع شهدت تراجعا جديدا في السيولة ما يشير إلى عدم استقرار السوق، ترقبا لأية أنباء إيجابية قوية تدفعه للصعود.







