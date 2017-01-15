بيانات: تراجع صادرات النفط السعودية في سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين تراجع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.67 مليون برميل يوميا من 6.88 مليون برميل يوميا في أغسطس.

ونزل إجمالي صادرات المملكة من الخام 0.660 مليون برميل يوميا في سبتمبر إلى 9.126 مليون برميل يوميا.

وتراجع مخزون الخام 20.27 مليون برميل إلى 152.48 مليون برميل في سبتمبر، بينما زاد الخام المستخدم في المصافي المحلية 0.010 مليون برميل يوميا إلى 2.584 مليون برميل يوميا في سبتمبر ، وفقا للأرقام.

تقدم السعودية وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.



