مصر للطيران والبنك الاهلي يوقعان عقود تطوير خدمات التحصيل لالكتروني

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والبنك الأهلي المصري، أحد أكبر الكيانات المصرفية في مصر عن توقيع عقود خاصة بتطوير خدمة التحصيل الإلكتروني المقدمة من مصر للطيران لعملائها.

يأتي ذلك في إطار سعي أثنين من أكبر الكيانات المصرية في تطوير خدماتهما وإضافة المزيد من التعاون بين منظومة الطيران والمنظومة المصرفية.

هذا وقد أقيم حفل التوقيع بالمركز الرئيسي للبنك الاهلي المصري وقد حضره كل من يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، وعمرو عدوي، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وعقب التوقيع أعرب يحيي ابو الفتوح عن سعادته بتوقيع العقود وهو ما يأتي امتدادًا للشراكة المستمرة والتاريخية بين البنك الاهلي وشركة مصر للطيران والتي تمتد لتشمل عدة مجالات حيوية، مؤكدًا على اهتمام البنك بتنفيذ استراتيجية تستهدف التوسع في مجالات السداد والتحصيل الالكتروني.

ومن ناحيته، أكد عمرو عدوي رئيس القطاع التجاري بأن مصر للطيران تسعى لتطوير الخدمات التي تحقق أكبر استفادة لعملائها وتوفر المزيد من السهولة في مرحلة حجز تذاكر السفر عبر القنوات البيعية المختلفة لمصر للطيران. كما أعرب عن امتنانه للشراكة الممتدة مع البنك الأهلي المصري في العديد من المجالات وأنه كان دومًا بمثابة شريك النجاح في العديد من مراحل التطوير الهامة لشركة مصر للطيران خاصة في تلك المرحلة التي تشهد توسعًا في خطوط شبكة مصر للطيران لتمتد إلى آفاق جديدة.

وأضاف علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن العقود تتضمن حجز التذاكر الخاصة من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران وكذلك الخدمة الصوتية بما يواكب التطور الذي تشهده منظومة الدفع الإلكتروني الفترة القادمة وبما يضمن تحقيق أقصى درجات التأمين في عمليات الدفع.

كما أن خطوات التطوير تأتي من خلال الشراكة مع هيئة ماستر كارد الشريك الرئيسي للبنك الاهلي المصري في مجال التحصيل الإلكتروني والتجارة الالكترونية، مؤكدا على ان التعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر للطيران في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني يرجع لعام 2005 وقد تم خلالها تنفيذ العديد من الإجراءات لدعم تلك المنظومة بين الطرفين.



