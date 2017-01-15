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الاسترليني يسجل أكبر يومين من المكاسب في 10 أشهر

الاسترليني يسجل أكبر يومين من المكاسب في 10 أشهر

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قفز الجنيه الاسترليني اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع بعد أن صوت مشرعون لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول بدون اتفاق انتقالي.

وتبقى حالة عدم اليقين السياسي مرتفعة مع تجديد رئيس الوزراء سعيه إلى انتخابات مباشرة في الخامس عشر من أكتوبر بعد أن هُزمت محاولته الأولى أمس الأربعاء. لكن الاسترليني استفاد من شعور بأن انسحابا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون إتفاق" جرى تفاديه في الوقت الحالي.

وصعدت العملة البريطانية بما يصل إلى 8 بالمئة عند 1.2353 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع والعشرين من يوليو وموسعة مكاسبها التي سجلتها في جلسة الأربعاء والبالغة 1.4 بالمئة، وهى أكبر قفزة للاسترليني في يوم واحد منذ مارس.

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