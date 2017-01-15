المديرون التنفيذيون لمجموعة البنك الدولي يجددون مساندتهم لمصر

اختتم وفد من المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي زيارة لمصر استغرقت أربعة أيام، أعرب خلالها عن التزام المجموعة بمواصلة مساندتها لمصر في سعيها لتحقيق أولوياتها الإنمائية.



وخلال الزيارة، التقى الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك الدولي الممثلة لمصر، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وكبار المسؤولين بالحكومة المصرية. كما التقى الوفد بالمستفيدين من مشروعات البنك الدوليورواد الأعمال من الشباب وممثلين عن القطاع الخاص وأعضاء من مؤسسات بحثية وقيادات نسائية وشركاء التنمية.

وفي إطار التعقيب على الزيارة، قال المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن: "نحن حريصون على مساندة المرحلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، والتركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري والحمايةالاجتماعية... وفي صعيد مصر، شهدنا بشكل مباشر مدى التقدم في تحقيق نتائج المشروعات التي تساندها مجموعة البنك الدولي. ورأينا كيف أنها تخلق فرصًا أفضل للمصريين وتشجع التنمية الشاملة المستدامة".

ويمثل حسن كلا من مصر والكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان وليبيا وجزر المالديف وسلطنة عُمان وقطر وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وفي أسوان، زار الوفد مجمع بنبان، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، والذي تم إنشاؤه بمساندة من مجموعة البنك الدولي. يضم المجمع 32 محطة للطاقة الشمسية ستولد ما يصل إلى 1800 ميجاوات، وتخدم أكثر من 800 ألف مواطن، وتخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة أثناء إنشاء المجمعو4000 وظيفة مستدامة بعد ذلك.

كما زار الوفد مشاريع أخرى تساندها مجموعة البنك الدولي في أسوان لمعرفة أثرها الإنمائي مثل برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، ووحدة صحية تندرج تحت مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر. كما التقى المديرون التنفيذيون رواد أعمال، معظمهم من النساء، ممنيستفيدون من مشروع تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي: يرأس مجلس المديرين التنفيذيين رئيس مجموعة البنك الدولي وهو يتكون من 25 مديرا تنفيذيا يمثلون 189 دولة عضو في المجموعة. وللمجلس دور إشرافي وتعكس طريقته التعاونية في العمل الآراء والأولويات الجماعية للبلدان الأعضاء. كما أنها هيئة للمساءلة المؤسسية تضمن أن يقدم جهاز الإدارة العليا للمجموعة أفضل مساندة إنمائية للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي، وضمان أن البنك يبقى الشريك المفضل للبلدان المتعاملة.

وفد المديرين التنفيذيين الزائر: ضم وفد المديرين التنفيذيين الذي قام بزيارة لمصر كلا من الأعضاء التالية أسماؤهم: السيد ميرزا حسن (المدير التنفيذي، وممثل مصر)؛ السيد راجي الإتربي (المدير التنفيذي المناوب، وممثل مصر)؛ السيد جان كلود تشاتشوانج (المدير التنفيذي)؛السيد يورجن تساتلر (المدير التنفيذي)؛ السيد أدريان فرنانديز (المدير التنفيذي)؛ السيد رومان مارشافين (المدير التنفيذي)؛ السيد ريتشارد مونتجومري (المدير التنفيذي)؛ السيدة آبارنا سوبراماني (المدير التنفيذي)؛ السيد أنتيرو كليمولا (المدير التنفيذي المناوب)؛ والسيدةكاتارزينا زاجديل-كوروسكا، (المدير التنفيذي المناوب).



