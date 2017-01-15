الامارات واذربيجان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير الاقتصاد الإمارتي سلطان بن سعيد المنصوري اليومالجمعة مع رئيس اذربيجان إلهام علييف سبل الانتقال بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات جديدة.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الجانبين أكدا -خلال اللقاء الذي عقد على هامش الدورة السابعة لجن الاقتصادية المشتركة بين البلدين- قوة العلاقات الثنائية والاقتصادية ووجود آفاق واسعة للتعاون في العديد من المجالات التي تخدم الأجندة الاقتصادية لكل من البلدين, ومن أبرزها التبادل التجاري والأنشطة الاستثمارية والتصنيع ومشاريع الطاقة المتجددة وقطاع النقل والسياحة وغيرها.

وأعرب علييف أن الإمارات شريك مهم لأذربيجان في المنطقة, وأن التعاون بين البلدين يشهد تناميا ملموسا في العديد من المجالات, ومنها التبادل التجارية والأنشطة السياحي.

من جانبه, أكد المنصوري أن علاقات البلدين في تنام مستمر وأن التعاون بينهما يرتكز على أواصر متينة من الصداقة والاحترام والانتماء الثقافي والحضاري المشترك, والتي توفر أرضية خصبة للانتقال بشراكة البلدين إلى مستويات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشتركن معربا عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في المشاريع والاستثمارات المتبادلة في أسواق البلدين.



