النفط ينخفض لليوم الثاني بسبب مخاوف النمو الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على تضرر النمو الاقتصادي العالمي جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن التوترات في الشرق الاوسط عقب هجوم على ناقلتين في الأسبوع الماضي حدت من الخسائر.







ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتا، ما يوازي 0.3 بالمئة، إلى 60.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش. وفقد برنت في الجلسة السابقة 1.7 بالمئة نتيجة مخاوف بشان تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 17 سنتا، ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 51.76 دولار للبرميل. وهبط الخام 1.1 بالمئة يوم الاثنين.





وقال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الاثنين إن مقياسه لنمو الأعمال بولاية نيويورك سجل هبوطا قياسيا هذا الشهر لينزل إلى أقل مستوى فيما يزيد عن عامين ونصف العام، مما يشير لانكماش مفاجئ في النشاط المحلي.





وانخفضت أسعار النفط نحو 20 بالمئة من أعلى مستوياتها في 2019 التي بلغتها في أبريل نيسان، ويرجع ذلك في جزء منه إلى المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأمريكية الصينية وبيانات اقتصادية محبطة.





ويزيد من الضغط على النفط إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين أن من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري لمستوى قياسي في يوليو تموز.





غير أن بعض المحللين يقولون إن من المرجح أن تظل التوترات في الشرق الأوسط داعمة للأسعار.



