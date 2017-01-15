البنوك ترفع البورصة السعودية والقطاع المالي يهبط بأبوظبي

شهدت البورصة السعودية صعودا قويا للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء، مدعومة بشكل رئيسي بأسهم البنوك بفعل توقعات لمزيد من تدفقات الأموال على المملكة، بينما هبطت أبوظبي تحت ضغط خسائر الأسهم المالية.







وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.6 بالمئة، مع صعود أسهم جميع البنوك عليه. وزاد سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة وسهم البنك الأهلي التجاري 3.3 بالمئة.





وزاد المؤشر نحو 15 بالمئة منذ بداية العام، متفوقا على أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى، في صعود قاده المستثمرون الأجانب الذين كانوا مشتريا صافيا للأسهم السعودية كل شهر هذا العام.





وسيدرج مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة شريحة ثالثة هذا الشهر بعد إدراج أسهم سعودية على شريحتين في مارس آذار وأبريل نيسان.





وفي أواخر الشهر الماضي، انضمت سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، حيث من المتوقع أن يجلب ذلك تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات.





وزاد سهم ملاذ للتأمين التعاوني 3.1 بالمئة، بعدما جددت الشركة عقد تأمين المركبات مع البنك العربي الوطني لمدة عام، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الأقساط السنوية للعقد خمسة بالمئة من إجمالي مبيعات الشركة.





وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة، بعدما صعد لخمس جلسات من الست الأخيرة، مع تراجع معظم أسهم القطاع المالي.





وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 0.8 بالمئة، بينما تراجع سهم اتصالات 1.1 بالمئة.





وفرضت قطر هذا الأسبوع مزيدا من القيود على أنشطة بنك أبوظبي الأول فيما تواصل التحقيق في مزاعم تلاعب في العملة بعد أن بدأت الإمارات ودول عربية أخرى فرض مقاطعة على قطر في منتصف 2017.





ويوم الأحد، قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إنها تحظر على فرع بنك أبوظبي الأول في الدوحة مزاولة أعمال جديدة لعملائه. وينفي البنك اتهامات تلاعبه في العملة.





لكن سهم الواحة كابيتال ارتفع 1.3 بالمئة، وقالت الشركة إنها انفصلت عن الرئيس التنفيذي مايكل راينز وعينت أحد أعضاء مجلس إدارتها في منصب العضو المنتدب، في الوقت الذي تضع فيه استراتيجية جديدة للنمو.





وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 بالمئة حيث قادت الأسهم المالية المكاسب. وصعد سهم بنك قطر الوطني ذو الثقل 2.1 بالمئة، بينما قفز سهم بنك الدوحة خمسة بالمئة قبيل سريان قرار تجزئة أسهمه في وقت لاحق هذا الأسبوع.



