الجزار: جارٍ تنفيذ أعمال الطرق بعددٍ من مناطق الإسكان بالعاشر من رمضان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق بعددٍ من مناطق أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وتشمل الحي الـ15 إسكان اجتماعي، والطريق الفاصل بين الأحياء الجديدة المؤدية إلى الحي ٣١ والطريق الغربي مركز المدينة/أبو حماد، والذي يربط مناطق الإسكان الاجتماعي بالأحياء الجديدة بما فيها أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي ٣١، والحي ١١.



وأشار الوزير إلى أن نسبة الانجاز بمشروع الطريق الفاصل بين الأحياء الجديدة المؤدية إلى الحي ٣١ بلغت نحو ٨٠%، مؤكداً على الالتزام والانتهاء من توصيل المرافق بالحي، وكذا الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها.

وفي سياق متصل، أشار المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق بمشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس، والذي يحتوي على ١١٣٨٠ وحدة "إسكان اجتماعي" بإجمالي (٥٦٩ عمارة)، تم الانتهاء من تنفيذ عدد ٤٦٠٠ وحدة سكنية منها طبقا لخطة الانتهاء من الإسكان الاجتماعي بالمدينة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠، وكذا أعمال تنسيق الموقع الذي يربط بين العمارات بممرات للمشاة ومناطق خضراء والأشجار لإضفاء اللمسة الجمالية للمواطنين، بجانب الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بالحي لتكتمل وتعمل الخدمات فور استلام المواطن وحدته.

وأكد المهندس خالد شاهين أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، لربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين وسكان مناطق الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وطبقاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.



