الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ أكثر من 3.6 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.6 مليون طن حتى الآن حيث تلقى تقريرا من د. أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 12 يونيو الحالي.







وقالت الوزارة فى بيان صادر اليوم ، أن الصادرات بلغت 3 مليون و654 ألف و942 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 219 ألف و751 طن عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.





وأضاف البيان أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و618 ألف و346 طن ، بالإضافة إلي تصدير 656 ألف و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 229 ألف و125 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 ألف و289 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألف و 475 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 15 الف و725 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 11 ألف و96 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6695 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4817 طن للفلفل و4132 طن للخيار.





وأشاد وزير الزراعة، بجهود الحجر الزراعي وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بسفاراتنا في الخارج والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها وقال ان زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني



